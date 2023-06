Torre Quetta e la spiaggia di Pane e Pomodoro nascondo gioie e dolori. Le due spiagge, simbolo entrambe della città di Bari, convincono a metà sia i baresi che i turisti. Troppe ancora le polemiche sui servizi, sulla pulizia, sui costi e sulla scarsa manutenzione riservata alle strutture. Ognuno dei due lidi ha comunque i propri pro e contro.

APPROFONDIMENTI MUSICA Musica all’aria aperta: torna a Bari il Piano Festival. Ospiti e date LE OPERE Costa Sud, c'è l'ok dal Consiglio: vota a favore anche il centrodestra

Torre Quetta

I turisti ad esempio apprezzano Torre Quetta perché pulita, per la grande varietà dei chioschi e per i servizi offerti. Ci sono però alcune note stonate che proprio non sono apprezzate da chi il lido lo ha frequentato in questi giorni. Il costo del parcheggio definito «molto caro», così come è insopportabile per altri anche la «fastidiosa presenza delle zanzare». Sicuramente fanno molto discutere anche le condizioni in cui versano i pontili per l’accesso al mare, arrugginiti e malmessi. Ma i lavori di manutenzioni e sostituzione dei pontili inizieranno a giorni. E il mare, come ha anticipato il sindaco Antonio Decaro, sarà reso accessibile anche alle persone con disabilità. Basta farsi un giro per le due spiagge per comprenderne pregi e difetti.

Ma le valutazioni di Torre Quetta così come quelle di Pane e Pomodoro arrivano dalle recensioni che i viaggiatori e baresi lasciano liberamente su Google. Così un utente precisa come la spiaggia di Torre Quetta sia «perfetta per passare le serate estive».

Per Antonella Goffredo: «Di giorno Torre Quetta è una spiaggia e di sera è il ritrovo per famiglie e giovani. L’unico inconveniente sono le zanzare». Damiana Caputo lamenta che «tre euro per il parcheggio sono tante». Gaia Nicole Pavone pur apprezzando la «spiaggia ampia è confortevole” sostiene che i «bagni sono poco curati». Per Vito Gallone, Torre Quetta «quest’anno sembra essere più organizzata e con prezzi più accessibili».

Pane e Pomodoro



Pane e Pomodoro, la spiaggia dei baresi, invece non convince i turisti. O meglio li convince a metà. Il lido, indicato nelle tante guide turistiche come uno dei luoghi della città assolutamente da visitare, è infatti giornalmente frequentato da stranieri. E sono numerosi anche quelli che dicono di essere stati “fortemente delusi” dalla loro esperienza sul lido. Lascia l’amaro in bocca a molti la “sporcizia” di Pane e Pomodoro, ma anche la presenza di ladri. È notizia solo di qualche giorno fa del ritrovamento nella acque del lido della carcassa di un topo. Molto frequenti sono anche le denunce dei cittadini sulla presenza di siringhe sulla sabbia. E quello dell’incuria della spiaggia è uno degli elementi che più hanno notato i visitatori.

La recensione di una turista russa lascia infatti ben poco all’immaginazione: «Era da tanto che non andavo su una spiaggia così sporca, trascurata come se non fosse stata pulita da mesi». La segue un’altra: «Il bar pizzeria era chiuso, bagni e fontanelle spesso malfunzionanti. Per essere la spiaggia di Bari da una pessima immagine della città».

Ma non è tutto. Un altro turista tedesco dice di essersi sentito «fortemente deluso» dopo la visita a Pane e Pomodoro che non ha «niente a che vedere con una spiaggia». Per un altro ancora: «Oggi Pane e Pomodoro è un posto squallido e poco curato». «La spiaggia è piccola e sporca – chiarisce ancora un altro turista – la sabbia è piena di mozziconi di sigarette e altri rifiuti. L’unico pregio è di essere raggiungile a piedi».

La spiaggia di Pane e Pomodoro



Altri hanno lamentato poi la scarsità di servizi igienici, la presenza di bottiglie di plastica e spazzatura. E in tanti invitano altri turisti a «far attenzione ai propri effetti personali in quanto sul lido abbondano i ladri». Ma esiste un’altra faccia della medaglia. Ci sono anche turisti entusiasti di Pane e Pomodoro dove dicono di aver trascorso «momenti indimenticabili». C’è chi dice che le acque sono paragonabili a quelle delle Maldive. Per un altro turista poi Pane e Pomodoro è un «ottimo luogo di intrattenimento per famiglie, ragazzi e tutti coloro che vogliono fare sport, giocare a ping-pong, prendere il sole e chiacchierare amabilmente».

Entusiasta anche un’altra turista che sostiene che la spiaggia sia «molto bella. E anche sedersi lì a guardare i surfisti ha il suo fascino». Incantevole per alcuni è il tramonto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA