Un'altra spaccata in centro: i malviventi prendono di mira un ristorante di via De Rossi

Ritorno dalle ferie con spaccata a Bari. Il fenomeno sembra ormai fuori controllo, nonostante le rassicurazioni di tutte le autorità e l’aumento dei controlli promesso dalle forze dell’ordine. L’ultimo esercizio commerciale vittima di una spaccata è “Stocotto”, ristorante in via de Rossi. A denunciare l’accaduto, sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro, è stato Nico Bux, titolare di un negozio di tendaggi nella zona e fin dalle prime spaccate in prima linea per denunciare quanto sta accadendo.

Si tratta dell’ennesimo episodio nell’arco degli ultimi due mesi, prima di questo ricordiamo il bar Semplice Cafè, Mamapulia Food&Drink, New Caffè Bellini in via Putignani e, prima ancora, altre due vittime erano state NYX Professional Makeup e Mostofiore. Un elenco che diventa ogni giorno sempre più lungo ed episodi che sono sempre uguali, con i danni maggiori causati alle porte o vetrine che siano, mentre quanto viene rubato è sempre di poco conto.