Vetrina rotta, ennesima spaccata ai danni di un negozio del centro di Bari

Non si fermano le spaccate ai danni dei negozi del centro di Bari. L’ultima denuncia arriva sulla pagina Facebook del sindaco di Bari, Antonio Decaro, con tanto di foto della vetrina rotta e riprese della videocamera di sorveglianza, dalle quali è possibile vedere una persona all’interno del negozio.

Il colpo in via Dante

Vittima della spaccata un negozio di abiti da sposa, “The wedding store”, presente in centro in via Dante. «Mentre la Città festeggia c’è chi si dà da fare nei negozi del centro, come ogni notte», scrive il titolare al primo cittadino, lo staff del quale in risposta lo invita, come già fatto diverse volte in altre occasioni simili, a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.