Un'altra spaccata, questa volta a Poggiofranco. Il titolare denuncia: «Terzo furto in nove mesi»

Un’altra spaccata a Bari. L’ultima di una lunga serie che sembra non finire mai. Stavolta non in centro, ma a Poggiofranco. Ma il modus operandi sembra, comunque, essere sempre lo stesso. Spaccata alla vetrina o porta che sia, per entrare nel locale, rubare quel che si può per poi andarsene, indisturbati.

Terzo furto in nove mesi

La vittima di questa ennesima spaccata è stata il locale “Gulp”, che si trova in via Pappacena. «Abbiamo subito l’ennesimo furto al nostro locale – raccontano – è la terza volta. Infatti, abbiamo avuto altri due furti negli ultimi nove mesi». Per quanto riguarda i danni causati, aggiungono: «Hanno scardinato la porta e distrutto il vetro. Quindi, parliamo di almeno un migliaio di euro solo per ripararla, a questo bisogna aggiungere i danni alla cassa e il furto dei contanti in essa contenuti». Solo pochi giorni fa, in prefettura, si è tenuto un incontro in cui si è discusso, tra le altre cose, di questo problema che sta interessando la città ormai da mesi.