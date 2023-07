Sorpasso sulla statale 16, inseguito e picchiato: 32enne in ospedale con setto nasale rotto a causa di un pugno

Picchiato a causa di un sorpasso: è accaduto sulla statale 16 a Bari dove un 32enne è stato vittima di violenza da parte di un ragazzo che lo ha mandato in ospedale con il setto nasale rotto a causa di un pugno.

Il sorpasso non gradito

L’assurda vicenda ha visto protagonista, sabato scorso, un 32enne a Bari. Dopo un sorpasso sulla statale 16, in cui l’auto del 32enne e un’altra vettura si erano toccate appena, il giovane è stato raggiunto dall’altra auto, una Fiat Punto con a bordo un gruppo di ventenni tra cui anche alcune ragazze, e costretto a fermarsi, all’altezza di via Amendola.

Qui il giovane, appena sceso dall’auto, è stato colpito con un pugno da uno dei ragazzi. Il giovane ha poi chiamato la polizia e si è recato in pronto soccorso, dove gli hanno riscontrato la rottura del setto nasale. Indagini in corso per risalire ai colpevoli dell’aggressione.