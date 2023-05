Rotto anche il terzo ascensore del tribunale: aperta un'inchiesta

A Bari rotto anche il terzo ascensore della torre di via Dioguardi che ospita Tribunale e Procura. È l'ultimo episodio - altri due ascensori su un totale di quattro sono rotti da tempo - che ha spinto il procuratore Roberto Rossi ad aprire un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità sui malfunzionamenti che ormai da tempo creano caos e disagi all'attività giudiziaria nell immobile al quartiere Poggiofranco.

L'ipotesi di frode

Il fascicolo, almeno per ora, è senza indagati e senza ipotesi di reato. La violazione ipotizzabile è quella di frode in pubbliche forniture. Gli ascensori non sarebbero stati ancora riparati per il ritardo nella spedizione di alcuni pezzi di ricambio provenienti dalla Cina. Con magistrati, avvocati e dipendenti costretti a prendere l'unico ascensore interno al palazzo rimasto utilizzabile.