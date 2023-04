L'ascensore precipita per un guasto: tre persone restano ferite

Un guasto improvviso e l'ascensore precipita nel vuoto: tre residenti di una palazzina, sono rimasti feriti e sono stati costretti a ricorrere alle cure dei medici del Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Momenti di paura questo pomeriggio in un condominio di via Ofanto, alla periferia della città. Una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta poco dopo, attorno alle ore 14,per effettuare un sopralluogo sull'impianto. Da informazioni ricevute sul posto dagli agenti della polizia locale e dai carabinieri giunti sul posto, sembrerebbe che, alle ore 11 circa, l'ascensore sia precipitato in caduta libera dal 5°al 3°piano. All'interno dell'ascensore vi erano in quel momento tre persone che, una volta sul pianerottolo sono state soccorse e accompagnate in ospedale.

Gli accertamenti

L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di mettere fuori servizio l'ascensore, ai fini anche della verifica delle responsabilità ai sensi di legge. Indagini sono state avviate per accertare le cause.