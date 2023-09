Entro l’anno partirà il porta a porta nel quinto municipio (Carbonara, Ceglie e Loseto) e in parte di Picone mentre ieri mattina sono stati avviati i lavori di ristrutturazione del deposito zonale Amiu Puglia di via Martin Luther King, che permetteranno la realizzazione del primo centro comunale di raccolta in città. Il deposito vecchio resterà chiuso per tre mesi e in alternativa i cittadini possono utilizzare quello della zona industriale o le tre isole ecologiche mobili.

I lavori di ristrutturazione del deposito



«Attraverso questi lavori di ristrutturazione – ha detto il presidente Amiu, Paolo Pate - doteremo la città di Bari di un nuovo e moderno centro di raccolta comunale in una zona particolarmente importante. È stato intercettato un investimento che ci consentirà di trasformare quello che era un deposito in un centro di raccolta che ci aiuterà nella progressiva azione di accompagnamento della città di Bari nel migliorare la quantità e la qualità della raccolta differenziata».

La differenziata negli altri quartieri



Ieri in giunta l’assessore all’Ambiente, Pietro Petruzzelli, ha invece portato il progetto del porta a porta nei quartieri del municipio V e in una zona di Picone, per un totale di 40mila e 500 utenze che saranno interessate.

«All’inizio della prossima settimana faremo il punto della situazione con Amiu Puglia - commenta Pietro Petruzzelli - per condividere il cronoprogramma relativo alla distribuzione delle pattumelle che, lo ricordo, saranno associate alle utenze grazie a un tag utile a effettuare controlli sugli abbandoni e sul corretto conferimento dei rifiuti«.

Due saranno le novità nell’organizzazione del servizio: sarà raccolta la frazione organica presso i ristoratori e le utenze non domestiche anche la domenica, sacrificando il ritiro del martedì, visto che gran parte dei pub e ristoranti sono chiusi il lunedì; in secondo luogo la raccolta degli imballaggi in plastica, acciaio e alluminio avverrà una sola volta alla settimana, in linea con quanto accade in altri Comuni dell’area metropolitana.



«Quanto alle zone centrali della città – conclude Petruzzelli - grazie ai fondi del Pnrr, è prevista l’installazione di isole ecologiche intelligenti, alcune delle quali interrate«. L’eliminazione dei cassonetti stradali nelle aree interessate dall’avvio del servizio permetterà di risolvere, almeno in parte, il fenomeno della migrazione dei rifiuti provenienti dai Comuni limitrofi in cui è attiva la raccolta porta a porta, che negli ultimi anni ha determinato grossi problemi di gestione delle raccolte oltre a un importante aumento della produzione pro-capite. Una circostanza che riguarda in particolare il territorio di Ceglie del Campo, al confine con i Comuni di Adelfia e Valenzano, e di Loseto, che confina con il Comune di Bitritto.

Intanto gli uffici della ripartizione Tributi stanno predisponendo gli avvisi di pagamento Tari per circa 160mila utenti. Ieri è stato definito il calendario delle scadenze. Il 20 ottobre è il termine ultimo della prima rata, ovvero della rata unica. Le altre rate saranno al 20/12/2023, 20/02/2024 e 20/04/2024. Per i pagamenti relativi al conguaglio della Tari del 2022 la data di scadenza è il 30 settembre.

