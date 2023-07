Il servizio di raccolta porta a porta per Carbonara, Ceglie, Loseto, Santa Rita e Quartierino slitta, con ogni probabilità, a dopo l’estate. Nonostante i diversi annunci fatti in tal senso dall’amministrazione comunale, alcuni problemi con l’approvvigionamento dei materiali (principalmente sacchetti per la raccolta differenziata di plastica e organico) stanno impedendo di partire.

Le consegne dei kit



L’ultima comunicazione di Amiu al riguardo aveva fatto intendere che si sarebbe potuti partire con le consegne dei kit alle famiglie a maggio, ma così non è stato, e la speranza ora è che tali materiali arrivino entro la fine del mese di luglio, così da poter iniziare con la distribuzione in agosto e partire in autunno. «Stiamo aspettando che Amiu Puglia si rifornisca di buste per la plastica e per l’organico – spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli – e questo è il motivo per cui non abbiamo ancora potuto iniziare la distribuzione a Carbonara, Ceglie, Loseto e così via, e di conseguenza non è partita la raccolta differenziata porta a porta. La questione è legata, purtroppo, a dei ritardi da parte di Amiu. Non appena avremo questa fornitura potremo procedere con la distribuzione dei kit fatti da pattumelle e buste, mentre la partenza del servizio vero e proprio dipende da quando riusciremo ad avere un minimo di copertura nella distribuzione di questi kit».



«Senza le buste non possiamo fare nulla – aggiunge Petruzzelli – e va considerato che questo problema si riflette anche sulle forniture annuali di buste a disposizione dei cittadini che abitano nelle zone dove il servizio di raccolta porta a porta è esistente già da tempo (Santo Spirito, San Girolamo, San Paolo)». «Nei giorni scorsi sono arrivate le buste della plastica e siamo in attesa che vengano omologate – prosegue l’assessore – mentre siamo ancora in attesa che arrivino quelle dell’organico». Per quanto riguarda le eventuali tempistiche, non ci sono certezze, la speranza è che il problema possa risolversi in breve tempo, e che le buste arrivino entro fine mese. «Se dovessero arrivare, anche se siamo in piena estate – conclude l’assessore – cominceremo a distribuirle, così da accelerare il processo. D’altronde, ormai la città non si svuota più come accadeva un tempo. Potremo però capire meglio le tempistiche una volta che le buste saranno arrivate». «Il piano straordinario per la raccolta differenziata presentato oltre un anno fa aveva tempistiche diverse – sottolinea l’assessore all’Ambiente –, ma è normale che a distanza di tempo ci sia un aggiornamento. Da sottolineare che c’era stata una comunicazione concordata con Amiu a maggio, in quanto ci era stato detto che eravamo nelle condizioni di partire in quel periodo con la distribuzione delle buste». «Chiediamo ai cittadini un po’ di pazienza. L’intenzione dell’amministrazione comunale è partire prima possibile», conclude Petruzzelli.

Differenziata: si punta al 65%

La necessità di ampliare il servizio di raccolta porta a porta va di pari passo con l’obiettivo di raggiungere una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno un 65% (lo scorso anno si è attestata, stando ai dati resi noti dalla Regione, ad un 39,67% mentre nei primi tre mesi di quest’anno siamo al 44,83%). Il piano, presentato a febbraio dello scorso anno, d’altronde, aveva come primo step da realizzare proprio l’estensione del porta a porta così da raggiungere con questo servizio un 70% del territorio comunale, pari a circa 225mila abitanti. A questo andrà poi ad aggiungersi la raccolta differenziata che nei prossimi mesi verrà realizzata nel restante 30% del territorio utilizzando isole ecologiche di prossimità, interrate e no. In attesa di tutto questo, sono partiti due servizi dedicati alle utenze non domestiche, ovvero la raccolta domiciliare degli imballaggi di cartone e la raccolta domiciliare presso le utenze non domestiche e nei mercati ortofrutticoli.