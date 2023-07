Un litorale di rifiuti. Il fine settimana appena passato, caratterizzato dal bel tempo e dalla possibilità per molti baresi di godere di una giornata di mare, ha portato anche delle conseguenze sicuramente non belle da vedere, e non solo. Lungo il litorale di San Giorgio a Bari, infatti, erano in bella vista rifiuti di ogni tipo, nei pressi delle aree ecologiche.

Dai materassi ai vecchi giocattoli, dai sacchetti di rifiuti a terra invece che depositati nei bidoni appositi, ma anche vecchi televisori, mobili smontati, sanitari rotti e chi più ne ha più ne metta. E condividendo le immagini di questo scempio ambientale, oltre che sintomi di completa mancanza di senso civico da parte di chi si è reso capace di questi gesti, il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, scrive: «Questa la situazione delle sei aree ecologiche del quartiere San Giorgio in questo caldo lunedì di luglio. C’è di tutto: giocattoli, materassi, mobili, water ma soprattutto tanta inciviltà che mortifica noi baresi e gli sforzi che questa amministrazione cerca di fare su questo tema». «Prima di additare Amiu e i suoi operatori – conclude Leonetti - riflettiamo su quello che siamo».