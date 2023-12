Ucciso a colpi di pistola: la vittima è un fisioterapista. L'ipotesi: un agguato

Un uomo è stato ucciso con diversi colpi di pistola nella serata di oggi a Poggiofranco, quartiere di Bari. Si tratta di un 63enne incensurato. Attorno alle 20.30 la sparatoria in via Tauro: per terra almeno sei bossoli. La vittima si chiamava Mauro Di Giacomo, fisioterapista e osteopata, lavorava al Policlinico di Bari e viveva proprio dove è stato ritrovato il corpo. Facile pensare a un agguato in piena regola.

Sul posto la Polizia. L'uomo era già morto quando gli agenti sono arrivati.