Sono 287 i metri che si percorrono come si fosse bendati se si invia un sms quando si è al volante di un mezzo che va a 120 km/h. Mentre ne sono 612 nel caso in cui si condivida una foto sui social. Questi, insieme ad altri esempi simili, fanno parte della campagna nazionale “Vacanze coi fiocchi” a cui il comune di Bari e la polizia locale cittadina aderisce per il settimo anno di fila. Una campagna lanciata in estate quando gli incidenti aumentano anche a causa del caldo.

APPROFONDIMENTI LECCE Salento, 16enne cade con il monopattino e sbatte la testa: è in ospedale A BRINDISI Il report: troppi incidenti sulla strada, trend in continua crescita

La polizia locale



«La campagna quest’anno è incentrata sulla distrazione alla guida – spiega il comandante della polizia locale Michele Palumbo - e l’uso del cellulare, che incide per il 15% sulle cause degli incidenti. Partiamo in agosto, momento clou in cui le persone sono in vacanza, per comunicare questo messaggio ovunque e per sensibilizzare i cittadini ad utilizzare il cellulare nei modi e nelle modalità permessi dal codice della strada, ovvero come navigatore, tenendo sempre le mani sul volante, e tenendo sempre un orecchio libero dagli auricolari anche se il codice non lo prevede per sentire bene quel che accade attorno. Meglio fermarsi una volta di più per rispondere ad un messaggio o dialogare, che utilizzare il cellulare alla guida». I dati da questo punto di vista sono impietosi, infatti la distrazione, come sottolineato dal comandante Palumbo, incide in un 15% degli incidenti, mentre nel 13,7% dei casi la colpa è legata ad un mancato rispetto della precedenza, e nel 9,3% dei casi sono dovuti all’eccesso di velocità. L’occasione è stata anche quella per dare alcuni dati relativi agli incidenti nella città di Bari nei primi sei mesi di questo anno, e anche ai verbali elevati dalla polizia locale sia nel 2022 che in questo 2023. In sei mesi sono stati 1.553 gli incidenti, di cui tre mortali con tre vittime. Sono stati 664 gli incidenti con lesioni e 15 quelli che hanno avuto come conseguenza prognosi riservate. Ben 763 i feriti e 886 gli incidenti che hanno causato danni solo a infrastrutture e veicoli.

L'aumento

Dati che rispetto al 2022 fanno registrare un lieve aumento pari a circa un 10%. Per quanto riguarda invece le sanzioni, nel 2022 a Bari ne sono state elevate 201.934, pari ad un -6% rispetto all’anno precedente. I controlli in orari serali e notturni hanno riguardato 27.939 veicoli e conducenti, mentre quelli realizzati con autovelox e telelaser e riguardanti l’eccesso di velocità sono stari 13.966. Andando invece a dare un’occhiata a quanto accaduto in merito alle sanzioni elevate nei primi sei mesi del 2023 (fino al 30 giugno 2023) salta agli occhi il dato relativo alle multe per divieto di fermata e di sosta (55.615) oltre a quelle per il superamento del limite di velocità (16.846). Oltre 30mila (precisamente 32.569) i verbali relativi all’articolo 7 del codice della strada e legati quindi alla “regolamentazione della circolazione nei centri abitati).

I numeri



Da sottolineare alcuni dati che dovrebbero far riflettere, come i 2.867 verbali per mancata revisione del veicolo, una problematica importante considerando che circolare con un veicolo in condizioni non ottimali è un pericolo per sé e per gli altri, oltre alle 487 multe fatte a chi circolava con l’auto senza avere l’assicurazione. Tutti questi dati non devono però dare l’impressione di una situazione catastrofica a Bari, come sottolinea l’assessore Galasso, presente alla conferenza per il lancio della campagna: «A Bari in questi anni tante strade hanno completamente cambiato volto. Le rotatorie, le piste ciclabili realizzate e che stiamo realizzando, le tante trasformazioni che si vedono in città e che si vedranno in futuro, sono solo alcuni esempi. Tanto è stato fatto, ma tanto deve ancora essere fatto».