Da Mengoni a Tiziano Ferro, inizia la stagione dei concerti. Tutte le date e gli ospiti

Anche se ormai è divenuto uno slogan banale, è proprio il caso di dirlo: “R-estate a Bari!”. Nei prossimi tre mesi infatti gli eventi non andranno in vacanza, ma al contrario saranno numerosi. Solo la rassegna “Le due Bari” ispirata al racconto di Pierpaolo Pasolini e promossa dall’assessorato comunale alle Culture per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città, proporrà gratuitamente 350 spettacoli.

Il calendario



Tra questi il 30 giugno nell’Arena della Pace si terrà lo spettacolo “Io in Blues” di Irene Grandi con la Jazz Studio Orchestra. A luglio, il 13, nella stessa location ci sarà lo spettacolo del comico Pino Campagna “Io, superterrone”; il giorno seguente al teatro Kismet Dj Gruff e Alice Pasquini proporranno il loro “Kyoto LP live”; il 28 nell’Arena all’interno dell’Ipercoop ci sarà Gianni Ciardo con “Le mie musiche”; sempre qui, il 29 ci sarà il concerto dei Dirotta su Cuba. Ad agosto, il 13 al Teatro Abeliano Sergio Rubini si esibirà, insieme al pianista Michele Fazio, con lo spettacolo “Sud”; Uccio De Santis il 24 farà uno spettacolo in piazza Umberto a Carbonara.

Non potevano mancare poi i grandi concerti. In questo ambito già mercoledì 28 giugno si terrà allo stadio Della Vittoria il concerto di Marco Mengoni ”Marco negli stadi 2023”, un momento di condivisione ed emozione che racconta i suoi 13 anni di carriera. Grazie alla sua unicità musicale e ai numerosi successi contenuti nei suoi vari progetti discografici, Marco porta on stage il suo repertorio più amato, oltre ai brani più recenti contenuti nella trilogia Materia, certificata con quattro dischi di platino e da poco conclusasi con la pubblicazione dell’ultimo capitolo “Materia”. Il primo luglio invece lo stadio San Nicola ospiterà una tappa del “TZN 2023” di Tiziano Ferro, che preannuncia essere uno dei più grandi appuntamenti dell’estate barese.

Il cantautore originario di Latina è rimasto lontano dal proprio pubblico per sei anni e quindi questo ritorno sarà in grande stile.



Sempre nel grande stadio barese il 27 luglio si esibiranno i Pinguini tattici nucleari, band costituitasi nel 2010 e che ha raggiunto il successo mediatico nel 2020 con la partecipazione al 70º Festival di Sanremo nella sezione Campioni, concorrendo con il brano “Ringo Starr”, classificandosi al terzo posto. Anche il porto di Bari sarà coinvolto nella programmazione di eventi in città. Qui infatti farà tappa il Locus, importante festival di musica nato Locorotondo, ma estesosi anche a Bari, Fasano e Trani. Ai piedi del faro borbonico sarà proposto l’11 luglio il concerto dei Sigur Ros, uppo musicale post-rock islandese formatosi a Reykjavík nel 1994. Ancora, per questo festival nella rotonda di via Paolo Pinto ci sarà il live di Robert Plant & Saving Grace. Come se tutto questo già non bastasse a rendere vivace l’estate in città, l’assessorato alla Cultura è pronto a presentare un’altra rassegna di attività: la Festa del Mare, manifestazione ancora top secret che sarà presentata nei prossimi giorni. Invece, per quanto riguarda lo sport sarà settembre il mese in cui Bari ospiterà importanti personaggi della pallavolo europea e del tennis. Per quanto riguarda quest’ultimo sport dal 2 al 10 al Circo Tennis si svolgerà la seconda edizione del torneo “Open delle Puglie”, competizione di tennis femminile giocato sui campi in terra rossa all’aperto, vinto lo scorso anno dall’austriaca Julia Grabher per il singolo e dalla coppia italo-serba composta da Elisabetta Cocciaretto e Olga Danilović. Il Palaflorio, invece, ospiterà dal 9 al 12 settembre gli ottavi e i quarti di finale dell’Europeo di pallavolo maschile. Organizzata dalla Federazione l’evento farà tappa in più nazioni (Italia, Macedonia del Nord, Bulgaria e Israele) e coinvolgerà ventiquattro squadre nazionali europee impegnate dal 28 agosto al 16 settembre 2023. A Bari arriveranno le sedici formazioni più talentuose con i loro relativi grandi campioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA