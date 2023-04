Luci a led in 64 strade: il Comune investe 5 milioni e risparmia. Via ai lavori per la sostituzione degli impianti di illuminazione. Ecco dove

Saranno 64 le strade della città di Bari che saranno interessate dalla seconda tranche dei lavori per la sostituzione degli impianti di illuminazione con tecnologia a led. La giunta ha licenziato i cinque progetti, ciascuno per municipio, per poter garantire una migliore illuminazione con il necessario risparmio energetico.

La seconda tranche di interventi

«Queste delibere approvate in giunta – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – riguardano la seconda tranche di interventi per favorire la sostituzione di corpi illuminanti led negli impianti di pubblica illuminazione in città. A fronte dei 30mila corpi illuminanti in città ne abbiamo sostituiti a led circa 10mila». L’obiettivo, con questi ulteriori appalti, è di arrivare almeno a 15mila.

«Abbiamo individuato con i municipi una graduatoria delle strade sulle quali intervenire e pian piano – conclude Galasso – anche grazie ad ulteriori finanziamenti riusciremo ad intervenire su tutte». In elenco (per la seconda tranche di lavori) ci sono 64 strade distribuite nei cinque municipi (per i quali è previsto un finanziamento complessivo di 5 milioni di euro).

L'elenco delle strade



Nel municipio 1 ad esempio ci sono (tra le altre) via Grotta Regina a Torre a Mare, via Magna Grecia, via Pitagora a Japigia, via Garibaldi, via Nitti nel Libertà, alcune strade di Sant’Anna come via Mimmo Conenna, ed ancora il centro storico, l’area ludica di Pane e pomodoro. Per il municipio 2 via Giulio Petroni, via Robert Kennedy, viale Salandra, viale Orazio Flacco, piazza Giulio Cesare; per il municipio III strada vicinale del Tesoro e la nuova San Paolo, via Paolo Pinto e via Lonero; per il municipio IV corso Alcide de Gasperi, piazza Trieste a Carbonara, il parcheggio del mercato Vaccarella ed infine nel municipio V alcune strade di San Pio come via della Lealtà, corso Garibaldi a Santo Spirito, via del Turco a Palese, il nuovo impianto in strada del Baraccone.

L'intervento



«L’intervento rientra nell’ambito delle opere di riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica del Comune di Bari, tramite la razionalizzazione degli impianti in un’ottica generale di impulso allo sviluppo sostenibile e di gestione efficace ed efficiente delle risorse economiche ed energetiche», si legge nelle delibere di giunta

L’intervento consisterà quindi nell’efficientamento energetico di aree esistenti tramite la sostituzione dei corpi illuminanti attualmente vetusti e di vecchia tecnologia con nuovi apparecchi elettrici e con l’eventuale adeguamento di quadri elettrici e di altre parti di impianto che ne abbiano necessità.

L’utilizzo di tecnologie di telecontrollo permetterà di ridurre il consumo di energia elettrica necessario per l’illuminazione pubblica delle aree in oggetto, mantenendo gli standard illuminotecnici richiesti dalla direttiva regionale in materia di inquinamento luminoso e di sicurezza stradale. Sono previsti interventi di manutenzione e sostituzione dei pali.

«I principali obiettivi che questo intervento si propone sono – continua la delibera – la messa in sicurezza elettrica degli impianti grazie ad azioni mirate in corrispondenza dei quadri elettrici di zona, la verifica delle linee attualmente posate in conformità ai dettami normativi; l’adeguamento del livello di illuminazione delle strade e delle aree agli attuali parametri di illuminazione previsti dagli standard del Comune di Bari, la diminuzione dell’inquinamento luminoso dovuto a sistemi di vecchia generazione; il risparmio energetico e il miglioramento dell’arredo urbano attribuendo all’area un miglior valore estetico e fornendo alle vie di transito un coordinamento armonico».

