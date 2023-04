Cantieri aperti in centro storico: operai al lavoro per il recupero delle vecchie basole

Bari si appresta a vivere la bella stagione, le giornate stanno sempre più diventando primaverili e i turisti sempre di più fanno capolino tra i vicoli della città vecchia. E per garantire il meglio non solo a chi viene per visitare le bellezze della città ma anche per chi ci vive, oltre che per vivere al meglio la prossima festa di San Nicola, la città vecchia si sta rifacendo il look.



In questi giorni, infatti, sono partiti i lavori di recupero delle basole di strada Bianchi Dottula. Si tratta della principale strada nei percorsi previsti anche dalle guide turistiche, in quanto può essere definito uno dei percorsi più caratteristici utilizzato sia dai turisti che dai tanti fedeli perché collega il castello Svevo con piazza Chiurlia. Come già accaduto in altre zone della città vecchia nell’arco dei mesi scorsi, gli operai provvederanno ad effettuare una manutenzione straordinaria, sistemando le chianche inclinate o danneggiate, che rappresentano un possibile pericolo per i pedoni. Si tratta, come sottolinea il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, di «un intervento fortemente richiesto dai tanti residenti che da sempre convivono con i segni della storia presenti nella culla culturale della nostra città».

Ci vorranno circa tre settimane per portare a termine queste operazioni, per cui la strada sarà effettivamente pronta per accogliere i tanti cittadini e i tanti turisti che saranno in città per San Nicola il prossimo 8 maggio, ma anche per accogliere tutti coloro che da maggio in poi si troveranno a fare tappa a Bari durante le loro vacanze.

I cantieri



«I lavori di ripristino in strada Bianchi Dottula dureranno circa tre settimane - precisa l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso - per poi spostarsi in altre strade della città vecchia dove sono previsti altri interventi sulle basole esistenti, per eliminare avvallamenti o piccole insidie correlate ad alcune instabilità, o sostituire basole lesionate o irrimediabilmente danneggiate. Tra i prossimi interventi ci sarà quello di ripristino di zone circoscritte di pavimentazione di Strada Verrone, oggetto di numerose segnalazioni di residenti e passanti, nonché di interrogazioni consiliari finalizzate a un intervento risolutivo».

Le zone interessate

Lavori similari erano stati realizzati in via Boemondo, in piazzetta 52 Marinai e in via Santa Maria del Buon Consiglio. Si tratta di operazioni che rientrano nell’accordo quadro di manutenzione delle basole del centro storico, ovvero un contratto aperto che permette di intervenire su queste zone effettuando lavorazioni altamente specialistiche. Lavori fondamentali per far sì che la storia della città non si perda e allo stesso tempo garantire che la strada sia stabile per chi la deve attraversare, evitando che ci possano essere problemi di alcun tipo a causa della pavimentazione che con l’usura del tempo e l’utilizzo rischia di diventare sconnessa. E per agevolare questo tipo di operazioni, considerato che spesso, quando si tratta della città vecchia di Bari, si parla di zone che hanno un valore storico e in alcuni casi sono anche tutelate dalla Soprintendenza, lo scorso maggio 2022 la giunta comunale aveva approvato un progetto preliminare dei lavori, di durata biennale, dedicato proprio alla riqualificazione e sistemazione di strade e marciapiedi in aree sottoposte a vincolo culturale. Come comunicato dal Comune in occasione della ratifica di questo progetto, l’accordo in questione era «un accordo quadro nuovo per l’amministrazione comunale che, prima d’ora, non aveva mai approvato un programma di manutenzione straordinaria delle strade in zone tutelate da un punto di vista storico e paesaggistico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA