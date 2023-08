Ruba la borsa a una donna sull'autobus e poi scappa a piedi: arrestato dopo l'inseguimento

Aveva appena commesso un furto in città: un uomo è stato arrestato dopo un inseguimento dagli agenti della polizia locale, a Bari. Aveva sottratto la borsa a una donna, seduta su un bus dell'Amtab, con in braccio un bimbo di tre anni. Subito dopo è sceso, all'altezza di via Quintino Sella ed è scappato.

L'arresto

Le urla della donna e di alcuni cittadini hanno immediatamente attirato l'attenzione di una pattuglia di agenti motociclisti della Locale barese che si sono lanciati all'inseguimento del ladro che è stato intercettato e fermato in via Garruba. L'uomo è stato tratto in arresto, la borsa della donna recuperata e restituita integra con il suo contenuto alla proprietaria.