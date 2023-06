Incidente in città: tamponamento a catena, 4 auto coivolte. Una si ribalta dopo lo scontro: sei feriti, due sono bambini

Tamponamento a catena questa mattina alla rotatoria di via Amendola nei pressi dell’ingresso per la Ss100 a Bari. Quattro auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e una delle vetture si è ribaltata nello scontro. Sono sei le persone rimaste ferite, tra cui due bambini, ma nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia locale, per i rilievi e per gestire il traffico. La polizia locale ha avvisato la popolazione attraverso il proprio canale Telegram, invitando gli automobilisti a prestare attenzione.