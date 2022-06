Incidente in città: auto contro moto in centro. Muore una 20enne

Incidente mortale nella notte a Bari: nello schianto auto contro moto muore una 20enne.

L'impatto

Erano da poco passate l'1.30 della notte quando all'incrocio tra via Giulio Petroni e via Livatino si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto. Nell'impatto una giovane 20enne, cpasseggera del motociclo, è caduta a terra riportando ferite e traumi gravi.Subito la corsa disperata presso l'ospedale Di Venere dopve però la giovane è morta subito dopo l'arrivo al nosocomio.

Ferito ma non i modo grave invece il conducente della moto che è stato trasportato in codice rosso (ma solo per dinamica) in ospedale e non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie della Polizia Locale in servizio notturno per i rilievi del caso. Indagini in corso coordinate dall'autorità giudiziaria.