Un fine settimana lungo che porta fino a Ferragosto ricco di eventi a Bari. Sono davvero lontani i tempi in cui la città si svuotava completamente e il 15 agosto in giro era tutto chiuso, e quei pochi che restavano in città erano quasi costretti a rimanere in casa perché fuori non c’era nulla da fare. E dopo gli eventi della Festa del Mare che hanno animato il sabato sera si prosegue fino a Ferragosto, quando saranno a disposizione anche diversi appuntamenti culturali con i contenitori museali aperti e a disposizione di baresi e turisti.

La proposta della città metropolitana

Per la giornata di oggi previsti due eventi all’interno del cartellone “Le Due Bari”. Il primo appuntamento è alle 18 al teatro Abeliano a Japigia. In scena Sergio Rubini nello spettacolo dal titolo “Sud”. Mentre alle 21, in largo Albicocca a Bari Vecchia, appuntamento con la musica con il concerto “Clara Peya - live”. All’intero del cartellone “Le Due Bari” anche gli eventi che ci saranno in città domani e lunedì. Per domani sera - lunedì 14 agosto - alle 21, l’appuntamento è di nuovo con la musica in largo Albicocca. Lo spettacolo “Gaetano Partipilo Boom Collective - live” sarà a cura di Cool Club. Invece, martedì 15 agosto appuntamento per tutti alle prime luci dell’alba. Lo spettacolo previsto sarà, infatti, alle 5 del mattino sul lungomare Massari, precisamente al Lido “Il Titolo” con “Musica all’alba - Concerto sulle note di Morricone” e con l’ensemble “Il Cenacolo” a cura di Resextensa.

I contenitori culturali

Per quanto riguarda, invece, i diversi contenitori culturali cittadini che, come detto, saranno tutti aperti anche in questi giorni di festa coincidente con le ferie, gli orari sono diversi. Necessario prestare attenzione, in quanto in alcuni casi le aperture saranno solo mattutine.

Come al Museo Civico, nel cuore della città vecchia, dove al momento è possibile ammirare due diverse esposizioni dal titolo “Raffaella Carrà. Icona dell’arte” e “La forma della Memoria” ma solo la mattina dalle 9 alle 13 (ultimo ingresso molto probabilmente alle 12.30). Stessi orari, solo 9-13, anche per il museo archeologico di Santa Scolastica dove al momento è possibile ammirare, oltre alla esposizione permanente, la mostra “Vases” di Gaetano Pesce. Visitabile solo di mattina anche lo Spazio Murat, anche se con orario 10-14. In questi giorni negli spazi presenti in piazza Mercantile è possibile ammirare la mostra Tails di Valentina Vetturi, un’esperienza immersiva dell’opera per la quale sarà possibile accedere alla mostra in gruppi di massimo sette persone. Sempre di mattina sarà aperta la Pinacoteca Metropolitana, dalle 9 alle 14 (ultimo ingresso alle 13.30). Orari di apertura più lunghi per il Castello Svevo dove è possibile ammirare il nuovo allestimento permanente denominato “Prima del Castello” con il quale, grazie a un percorso virtuale di fruizione e valorizzazione delle aree archeologiche del monumento, composto da un video immersivo su un capitolo poco conosciuto della Bari bizantina e un tour virtuale, riemergeranno le tracce della Bari bizantina di cui restano poche vestigia per lo più nascoste nei sotterranei del Castello. Apertura il 14 e il 15 agosto dalle 9 alle 19. Infine, il giorno di Ferragosto sarà possibile ammirare le bellezze del teatro Petruzzelli partecipando ad una delle visite guidate organizzate dalla Fondazione. Gli orari a disposizione sono di mattina, alle 10, 10.30 e 13. Oltre agli eventi promossi dal Comune e dalle diverse realtà culturali, ricordiamo che per tutto il lungo fine settimana sarà a disposizione anche la spiaggia di Torre Quetta, dove i chioschi saranno aperti, ed alcuni hanno anche previsto eventi speciali.

