Conto alla rovescia per il Corteo Storico di San Nicola: la speranza è il filo conduttore

Conto alla rovescia per il corteo storico in onore del santo patrono di Bari San Nicola. Al via le celebrazioni fra speranza e antiche tradizioni. Il tema scelto è quello della speranza, l'intenzione è di mantenere una fortissima aderenza alle tradizioni storiche e culturali per far rivivere agli spettatori le atmosfere, le luci e i costumi del 1087. L'edizione 2023 del corteo storico di San Nicola è stata presentata questa mattina dal sindaco di Bari, Antonio Decaro. Presenti fra gli altri l'assessora alle Culture Ines Pierucci, il direttore artistico Nicola Valenzano e la regista Elisa Barucchieri, che curerà i due spettacoli di danza aerea.

Il programma

La rievocazione della traslazione delle ossa di San Nicola di Myra, patrono di Bari, è realizzata all'Ati composta dal gruppo Ideazione srl e Cube comunicazione srl, per un importo complessivo di circa 81mila euro. «Unire il messaggio ecumenico di San Nicola rivolto alla pace, alla solidarietà e all'accoglienza al tema della speranza è una scelta che condivido perché mai come in questo momento noi tutti siamo chiamati a sperare che proprio i valori nicolaiani possano prevalere sul clima di violenza, di ferocia e di intolleranza che si respira nei Paesi dilaniati dalla guerra», ha detto Decaro.

Sabato 6 maggio l'arrivo delle ossa del santo

L'arrivo delle ossa del Santo è previsto, come da tradizione, sabato 6 maggio al molo di Sant'Antonio: qui musici, artisti, attori e figuranti accoglieranno la teca per poi muoversi in corteo verso i vicoli e le piazzette vicine alla Basilica di San Nicola dove sarà ricreata l'atmosfera medioevale grazie alla presenza di giullari, saltimbanchi, mangiafuoco, venditori e artigiani. Il giorno successivo le celebrazioni proseguiranno con il trasporto via mare della sacra icona da Baia San Giorgio fino al molo San Nicola. Il corteo storico partirà alle 20.30 dal castello Svevo per raggiungere la Basilica di San Nicola. Fra i partecipanti ci saranno attori noti in città, fra i quali Tiziana Schiavarelli, Dante Marmone, Nico Salatino, Annamaria Vivacqua, Tiziana Gerbino, Daniele Ciavarella e Francesca Pastanella. Le coreografie saranno a cura di Alessandra Lombardo.