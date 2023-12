Bari, non si presenta all'appuntamento e gli amici danno l'allarme: 22enne ritrovato senza vita

È stato trovato senza vita in casa il 22enne barese, Domenico Bonamico, morto introno alle 17, in via Montenegro, al quartiere Umbertino di Bari. Il ragazzo si trovava nell’abitazione dei genitori. Ad allertare i vigili del fuoco, alcuni amici con i quali il ragazzo aveva appuntamento. Non vedendolo arrivare e constatando che non rispondeva al telefono, si sono allarmati.

I soccorsi

I caschi rossi, arrivati sul posto, hanno trovato l’appartamento chiuso dall’interno. Dopo aver forzato la porta di ingresso i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita del ragazzo all’interno della vasca da bagno. Sono intervenuti carabinieri e sanitari del servizio 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Dai primi rilievi effettuati, sembrerebbero esclusi tanto l'omicidio che un eventuale suicidio. Si ipotizza un malore. È stata comunque disposta l’autopsia sul corpo del 22enne.