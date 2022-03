Bari, agguato contro un 23enne: è grave. Ferita per errore la fidanzata di 15 anni

Una coppia di giovani fidanzati è stata oggi vittima di un agguato a colpi d'arma da fuoco al San Paolo di Bari. E' avvenuto poco dopo le 20, mentre i due erano in auto lungo la strada principale del quartiere, viale delle Regioni, vicino all'edificio che ospita il giudice di Pace. Il più grave è il ragazzo, 23 anni. Lei ha 15 anni.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un'auto si sarebbe affiancata alla vettura dove si trovavano i due ragazzi e sarebbero stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco - almeno otto secondo gli investigatori - che hanno raggiunto il 23enne alla guida, già noto alle forze dell'ordine, e accidentalmente anche la fidanzata.

Il ragazzo, trasportato al vicino ospedale San Paolo, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per tentare di salvargli la vita: le sue condizioni sono critiche. E' stato raggiunto all'addome.

Secondo gli investigarori il giovane sarebbe vicino al clan Strisciuglio. Non è escluso al momento, quindi, che l'agguato sia legato a un regolamento di conti interno alla criminalità organizzata del quartiere San Paolo. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla pm della Dda di Bari Bruna Manganelli. Sul posto, per i rilievi e per ricostruire la dinamica dei fatti, ci sono i carabinieri del San Paolo, i militari del nucleo investigativo e della scientifica.