Brindisi, giovane ferito durante un agguato in pizzeria per gelosia: due arresti

BRINDISI - Avrebbe intrattenuto una relazione con una ragazza, mentre l'ex fidanzato si trovava in carcere, e per questo motivo, secondo gli inquirenti, fu vittima di un'agguato subito mentre lavorava lavorava nella pizzeria di famiglia, la “Non solo pane”, nella zona della “corazzata”, la schiera di palazzi di edilizia popolare che identificano il quartier Paradiso. La vicenda risale all'ottobre 2021, oggi i poliziotti della Squadra mobile di Brindisi hanno fatto luce sull'aggressione e arrestato i due presunti autori del ferimento: Emanuele Taurisano e Tiziano Marra, entrambi di 24 anni. Sono accusati di tentato omicidio in concorso.

Le indagini

I due, secondo le ricostruzioni, si sarebbero recati nei pressi del locale pubblico, al rione Paradiso in sella a un motorino, uno dei due avrebbe poi fatto ingresso dal retro e sparato tre colpi raggiungendo la vittima, coetanea degli arrestati, all'anca e all'addome. Il ragazzo fu portato in ospedale da parenti e ricoverato in Rianimazione, in pericolo di vita. Ai due indagati è contestata l'aggravante della premeditazione, dei motivi futili e cioè la "gelosia - si legge nell'ordinanza del gip Vittori Testi - dovuta alla relazione intrattenuta dalla persona offesa con ragazza legata sentimentalmente a Taurisano". Le indagini sono state condotte attraverso l'analisi dei filmati di telecamere e intercettazioni telefoniche e ambientali. Subito dopo i fatti, gli investigatori sottoposero il presunto attentatore alla prova dello Stub che rilevò sulle braccia tracce di polvere da sparo. Le difese sono sostenute dagli avvocati Giuseppe Guastella e Laura Beltrami.