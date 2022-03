Aveva gambizzato il rivale in amore: pregiduciato torna in carcere. A inchiodarlo video e intercettazioni

Avrebbe agito per motivi passionali sparando alle gambe per rivale in amore. È stato individuato e arrestato dai carabinieri di Taranto il presunto autore di un agguato avvenuto il 16 settembre 2020 in via Mediterraneo, nella borgata di Tramontone. Si tratta di un pregiudicato di 37 anni accusato di aver ferito un 33enne con un colpo di pistola calibro 22 alla gamba sinistra.

Video e intercettazioni decisivi per l'arresto

I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale ionico su richiesta della procura. Il 37enne è ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate, detenzione e porto illegale di pistola ed esplosione di colpi di arma da fuoco in luogo pubblico. I carabinieri, con l'ausilio di intercettazioni e attraverso l'esame dei filmati di alcuni sistemi di videosorveglianza della zona, ritengono di aver raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dell'arrestato. L'uomo ferito era tornato in libertà qualche giorno prima dell'agguato dopo essere stato arrestato nell'operazione antidroga «Tabula Rasa» della Guardia di Finanza.