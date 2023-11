​Bancarotta ed evasione tasse nei settori immobiliare ed energia: sequestri della Finanza per 14,5 milioni di euro

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari stanno eseguendo nelle province di Bari, Foggia, Treviso e Padova, un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di 14,5 milioni di euro, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta dell'autorità giudiziaria inquirente che ha, anche, disposto diverse perquisizioni, nell'ambito di una inchiesta per bancarotta fraudolenta e sottrazione al pagamento delle imposte.

La misura cautelare reale è stata eseguita nei confronti di due società con sede a Molfetta (Bari) e di due indagati, nelle loro qualità di amministratore di fatto e di diritto (in realtà un prestanome) delle stesse imprese: una attiva nel settore della compravendita di immobili e dell'assunzione di partecipazioni; l'altra operante nel campo della progettazione, realizzazione e commercializzazione di impianti per la produzione di energia.

Il provvedimento

Il provvedimento ha per oggetto terreni, un capannone industriale in corso di costruzione, quattro appartamenti e relative pertinenze, crediti, disponibilità finanziarie e altri beni.

Tra i reati contestati bancarotta fraudolenta, inosservanze da parte del fallito, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ricettazione e riciclaggio.

Si tratta di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Trani al Nucleo delle Fiamme Gialle di Bari, che ha per oggetto la gestione di diverse società riconducibili a uno stesso «centro di interessi» familiari, attive nel settore florovivaistico e di produzione di energia. In particolare, gli immobili e i crediti sequestrati oggi costituivano asset aziendali oggetto di un'operazione societaria avvenuta tra due società molfettesi coinvolte nella vicenda giudiziaria.