False fatture per evadere il Fisco: denunciata l'amministratrice della Centro Riciclo Sud di Bari

Tremila fatture per operazioni inesistenti, per quasi 2,5 milioni di euro e un'evasione fiscale di circa 600mila euro: nei guai l'amministratrice della Centro riciclo Sud di Bari, finita nel mirino della Guardia di Finanza. Nel corso dell'operazione è stato effettuato un sequestro preventivo di beni del valore di circa 4,6 milioni di euro. L'amministratrice della società, la 74enne Grazia Schino, è indagata per evasione fiscale, fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione infedele.