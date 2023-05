Puglia in finale ad Amici 22: c'è il ballerino barese Mattia Zenzola

Il ballerino Mattia Zenzola, 19 anni, di Bari ma cresciuto a Valenzano, porterà in alto la Puglia alla finale di Amici 22, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda con l'ultima puntata domenica 14 maggio in prima serata. Si contenderà la coppa con altri tre concorrenti del talent show: il cantante Wax, Angelina - la figlia di Mango - e l'altra ballerina, Isobel.

Grande attesa

I sondaggi lo danno per favorito, così come i fan a Bari e dintorni. Ora bisognerà aspettare soltanto il televoto da casa per vedere un ballerino pugliese con la coppa di Amici 22 tra le mani.

Il percorso

Specializzato in latino americano e zumba, è appasionato di danza fin da piccolo. Tanto che soltanto a 11 anni entra a far parte dello staff di Beto Perez, uno dei padri della zumba. A dargli consigli e indicazioni la madre, anche lei insegnante di questa disciplina. Nel 2017 ha partecipato ai campionati del mondo di danza Latina a Bucarest e si è classificato prima ai campionati italiani della Fids, federazione italiana danza sportiva.

I precedenti

Mattia Zenzola ha partecipato ad Amici anche nella scorsa edizione, anche se è stato costretto a ritirarsi a causa di un grave infortunio alla caviglia. Il suo professore, Raimondo Todaro, gli aveva promesso una seconda possibilità e così è stato. Il ballerino si è rimesso di nuovo in gioco, più in forma che mai, ormai maggiorenne e dopo aver anche conseguito la patente di guida.

L'amore

Durante il percorso nella scuola di Amici 22 Mattia si è anche fidanzato. L'amore è sbocciato con la ballerina Maddalena Svevi. Il primo bacio ad ottobre, poi l'inizio della relazione tra litigi e abbracci. Per il 18esimo compleanno della ballerina, il ragazzo barese le aveva anche organizzato una sopresa e scritto una letterea. Una storia d'amore romantica, ma breve, che si è interrotta però un po' bruscamente, all'ennesimo litigio.