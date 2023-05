Eurovision Song Contest 2023, Marco Mengoni: «Il mio urlo per la pace» Cantanti, scaletta, dove vederlo: tutto quello che c'è da sapere

Ci siamo: prende il via questa sera l'Eurovision song contest 2023. "United By Music", tutti uniti in nome della musica da oggi con la prima delle due semifinali, ospitata dalla Liverpool Arena - capienza di 12 mila spettatori - che poi giovedì sera ospiterà la seconda delle due semifinali e sabato la finalissima. Al termine della quale gli spettatori che seguiranno in tutto il mondo l’evento conosceranno il nome del vincitore.

L’attesa è alle stelle. Dopotutto stiamo parlando dell’«evento non sportivo più seguito a livello globale», capace di tenere incollati davanti alle tv e agli schermi di pc, tablet e smartphone di ogni angolo del Pianeta 712 milioni di spettatori complessivi nel corso delle ultime cinque edizioni. In Italia la Rai conferma di credere tantissimo nel progetto, a dodici anni dal ritorno in gara del nostro paese (nel 2011 fu Raphael Gualazzi a riportare il tricolore sul palco della kermesse, dove mancava dal 1997: furono i Jalisse a rappresentare per l’ultima volta l’Italia all’Eurovision con “Fiumi di parole”, classificandosi peraltro quarti, prima di un’assenza lunga tredici anni).