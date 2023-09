Terremoto fra Romagna e Toscana, scossa di magnitudo 4.8: epicentro a Marradi (Firenze), gente in strada

Terremoto fra la Romagna e la Toscana alle 5.10, scossa di magnitudo 4.8: epicentro a Marradi, paese dell'appennino della Romagna che fa parte della provincia di Firenze, gente in strada anche a Faenza, in provincia di Ravenna e a Forlì. La scossa è stata avvertita anche ai piani bassi in tutta la Romagna, in particolare a Forlì, e anche a Bologna e Firenze.

Oggi a Forlì è atteso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'inaugurazione dell'anno scolastico.

Una visita per esprimere vicinanza alle zone della Romagna colpite dalle alluvioni in maggio. La valle del Lamone, che ospita Marradi, è stata fra quelle più devastate.

La scossa più forte, quella delle 5.10, di magnitudo 4.8, è stata anticipata da una scossa 3.3 alle 4.38 e seguita da altre fino a 2.5. L'epicentro è a Marradi, 3mila abitanti, a metà strada tra Faenza (Ravenna) e Firenze. Qui in tanti sono scesi in strada perché la scossa principale è stata veramente forte.

Al momento non risultano situazioni di particolare criticità a seguito del terremoto con epicentro a Marradi.

Continueranno i controlli agli edifici e strutture. — Eugenio Giani (@EugenioGiani) September 18, 2023

L'epicentro della scossa più forte, inizialmente considerata di magnitudo 5.1 e poi 4.8, è stato individuato dall'Ingv a 8 chilometri di profondità e a 3 chilometri a sud ovest di Marradi, cittadina in Romagna della provincia di Firenze. Siamo nella valle del Lamone, quella fra le più sconvolte dalle alluvioni di maggio.