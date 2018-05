Sexy bike wash, ragazze e ragazzi seminudi per l'ultima moda nei motoraduni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama sexy bike wash l’ultima moda nei raduni dei motociclisti. È una esibizione di uomini e donne in costume da bagno che con movenze ammiccanti lavano con tanto di schiuma le motociclette. Gli organizzatori si affidano a team di giovani palestrati e belle ragazze che si esibiscono in un coinvolgimento crescente al quale spesso non rimangono estranei gli spettatori. Ma appena sbarcato dagli Usa - come per ogni moda che si rispetti - il sexy bike wash ha già scatenato le prime polemiche. È stato proprio una spettacolo del genere che dopo la sfilata della banda musicale ad Avola, nel Siracusano, ha innescato una serie di polemiche. Lo spettacolo si è svolto durante il motoraduno organizzato dai centauri di “Avola bikers”: 500 appassionati delle due ruote. Qualcuno ha infatti accusato gli organizzatori di aver organizzato un simile spettacolo in una piazza gremita anche di famiglie con bambini.