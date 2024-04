Moto contro auto, nello schianto un ferito con trauma facciale

Moto contro auto ieri sera a San Pietro Vernotico; ferito il motociclista, illesi i passeggeri dell’automobile. È successo intorno alle 20,30 in via Mesagne.

L’auto una Fiat Tipo che percorreva in rettilineo una delle principali direttrici del paese nell’unico senso di marcia consentito è stata, per cause in corso di accertamento, speronata da una moto modello custom Keeway Rkv 125 C guidata da un 47enne del posto che, provenendo da una perpendicolare, doveva immettersi in via Mesagne. Nell’impatto sono scoppiati gli airbag dell’auto dal lato passeggero.

L’urto infatti è stato di notevole entità considerando i danni della fiancata del veicolo.

Il motociclista che indossava regolarmente il casco, nella caduta ha subito un importante trauma facciale ed è stato condotto in ospedale con un’ambulanza del 118. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, anche la polizia municipale con il comandante Luigi Cattolico per occuparsi dei rilievi dell’incidente e del traffico, insieme alla Protezione Civile. La viabilità è stata interdetta per tutto il tempo delle operazioni, prima di essere liberata dal servizio di soccorso stradale dei fratelli Tarantini.