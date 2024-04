Con la moto giù per una scarpata: un centauro 29enne, salentino, è in ospedale dopo aver perso il controllo del mezzo sulla Strada Provinciale 87, all'altezza di Porto Badisco, nel basso Salento.

L'uomo avrebbe sbandato e sarebbe finito giù nella scarpata, almeno secondo una prima ricostruzione. Sul posto i carabinieri per i rilievi, gli uomini del 118 e i Vigili del fuoco. Si sospetta un trauma spinale. Il centauro è stato trasportato in ospedale cosciente ma in codice rosso per dinamica.