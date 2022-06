Assalito e punto da uno sciame di api: finisce in shock anafilattico

SAN BIAGIO (Treviso) - Viene punto da uno sciame di api (e non di vespe come pareva in un primo momento) e finisce in shock anafilattico. Paura nel primo pomeriggio di oggi, 12 giugno, a Fagaré di San Biagio di Callalta. Il ferito è un 65enne veneziano, Z. D., di Fossalta di Piave.

Un passante residente in zona ha riportato numerose punture di vespe e ha avuto una forte reazione allergica. La chiamata ai soccorsi è scattato poco prima delle 14: sul posto, in via Postumia, si sono precipitate ambulanza, automedica ed elisoccorso del Suem per salvare il 65enne.

Le api erano nelle loro arnie posizionate accanto a un casolare nella campagna che costeggia via Postumia, a pochi passi dal ponte sul Piave di Fagarè.