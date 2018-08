La Procura di Roma è in attesa di una prima informativa dei vigili del fuoco. Solo dopo il deposito dell'atto verrà formalmente aperto un fascicolo di indagine. Ancora da valutare l'ipotesi di reato anche se non si esclude possa essere quello di crollo colposo.

La chiesa si trova nel rione Campitelli, al clivo Argentario, presso il Foro Romano, e sopra il Carcere Mamertino. Fortunatamente era chiusa al pubblico pare a causa di un precedente piccolo cedimento. È crollato per tre quarti il tetto. Una gru dei vigili del fuoco ha eliminato alcune parti pericolanti. L'interno, sotto la parte crollata, è completamente invaso da grosse travi in legno spezzate e calcinacci. Gli accessi, da cui si arriva anche dal Campidoglio, sono presidiati dai vigili urbani che non fanno accedere nessuno.



La chiesa veniva usata soprattutto per matrimoni: sabato e domenica ne erano previsti diversi e altri erano in programma per la prossima settimana. Gli ultimi sono stati celebrati a luglio, poi c'è stato lo stop per agosto e dal 1 settembre sarebbero ricominciati. «Abbiamo già avvisato le coppie - spiega il vescovo ausiliare della diocesi di Roma, mons. Daniele Libanori, che ha la sua abitazione proprio accanto alla chiesa - perlopiù romane, e i matrimoni si svolgeranno alla chiesa di S.Marco» vicino Piazza Venezia.

Il ministro dei beni culturali, Alberto Bonisoli, «sta seguendo la vicenda ed è costantemente in contatto con il Segretario Generale, Giovanni Panebianco, che sta coordinando le unità del Mibac per far fronte all'emergenza». Lo rende noto il ministero, precisando che «con il crollo è andato perso il soffitto a cassettoni della chiesa». Dalle prime informazioni acquisite, aggiungono dal Mibac, «sembrerebbe che la preziosa tela seicentesca di Carlo Maratta non abbia subito danni. Sul posto anche il Sottosegretario Gianluca Vacca». In una nota viene precisato che tutta la struttura del Dicastero, con i tecnici specializzati, gli archeologi, gli architetti, gli storici dell'arte, i restauratori,«si è immediatamente attivata». La chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, viene confermato, «è proprietà del Vicariato di Roma che ne ha la custodia. Al Mibac competono le funzioni di tutela».



«È stato un crollo grave e inaspettato poiché non aveva dato alcun segnale, al contrario del ponte di Genova. È praticamente caduto quasi per intero il tetto della chiesa», ha detto il soprintendente archeologico di Roma Francesco Prosperetti, il quale ha specificato di non essere ancora andato a fare il sopralluogo poiché i vigili del fuoco stanno ancora lavorando. «Il crollo ha distrutto il prezioso soffitto a cassettoni in legno - ha spiegato - essendo la chiesa dei Falegnami è ovvio che le opere sono lignee, mentre quello della confraternita, che si trova accanto, è rimasto indenne». Il crollo, ha proseguito il sovrintendente, «ha coinvolto l'intera ala della chiesa poiché è a navata singola».



Anche il Carcere Mamertino, sottostante alla Chiesa dei Falegnami, è stato danneggiato. «Alcuni frammenti del tetto - ha spiegato l'ingegnere dei vigili del fuoco Luigi Liolli - hanno colpito una parte dell'altare. Una trave ha poi lesionato anche il carcere Mamertino», dove praticamente si è sfondato il pavimento. Il Carcere Mamertino (Carcer Tullianum), è il più antico di Roma. Vi venivano reclusi i prigionieri illustri dell'antica Roma e proprio per questo si trova vicino alla Via Sacra nel Foro. L'agiografia cristiana vuole che vi fossero reclusi in epoca neroniana anche gli apostoli Pietro e Paolo.



«Il crollo è avvenuto improvvisamente e in modo del tutto imprevedibile, senza alcun segno premonitore», dice all'Ansa l'ufficio Tecnico del Vicariato riferendosi al crollo nella chiesa di San Giuseppe dei Falegnami a Roma. L'ufficio tecnico del Vicariato in collaborazione con tutte le autorità competenti si è subito attivato «per le urgenti opere di messa in sicurezza, in particolare delle importanti opere d'arte conservate all'interno, in corso di recupero da parte dei Vigili del Fuoco, alla presenza dei funzionari della Soprintendenza e dei Carabinieri del Nucleo Tutela dei Beni Culturali», riferiscono all'Ansa dal Vicariato. «Nei prossimi giorni verranno attivate tutte le procedure per i rilievi dell'edificio e gli accertamenti sulle cause che hanno provocato il crollo, cui seguirà l'elaborazione delle ipotesi progettuali per il ripristino della copertura crollata».

La costruzione della chiesa iniziò nel 1597 su impulso della Congregazione dei Falegnami che aveva preso in affitto la preesistente chiesa di San Pietro in Carcere sopra il Carcere Mamertino. La chiesa fu completata nel 1663 da Antonio Del Grande e venne restaurata nel 1886, con la costruzione di una nuova abside.L'interno è a navata unica con due cappelle per lato; la decorazione è frutto di lavori eseguiti nell'Ottocento. Tra le opere più notevoli da ricordare, una Natività di Carlo Maratta. Annessi alla chiesa vi sono un oratorio, con un bel soffitto ligneo, e la Cappella del Crocifisso, che risale al Cinquecento, e che è posta tra il pavimento della chiesa e la volta del sottostante Carcere Mamertino.