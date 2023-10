Polonia: per gli exit poll il sovranista Pis è davanti, ma la coalizione filo-Ue ha la maggioranza. Tusk rivedica la vittoria: «Finita la stagione populista»

Lo scenario di una Polonia sempre più orientata a destra si allontana. non è ancora un sospiro di sollievo, ma una speranza sempre più concreta. I risultati dei primi exit-poll delle elezioni legislative polacche rimbalzano da Varsavia fino a Bruxelles e l'Ue scaccia l'incubo di una Polonia sempre più sovranista.

La vittoria dell'opposizione europeista - se sarà confermata dai risultati finali - potrebbe far voltare pagina al Paese. E, dopo otto anni di scontro muscolare con l'Ue, riconsegnarlo nelle braccia dello stato di diritto e delle regole democratiche comunitarie.

Senza contare che la consacrazione dell'ex presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, leader di Coalizione civica, potrebbe tornare a dare lustro all'asse che regge il potere in Ue - formato da Popolari, Socialisti e Liberali -, infliggendo un duro colpo alle ambizioni di chi a destra auspica da mesi una maggioranza alternativa suggellata alle Europee 2024 dal sodalizio tra i Popolari del tedesco Manfred Weber e i Conservatori della premier Giorgia Meloni. Arrivato a sorpresa dopo giorni di calcoli per interpretare i possibili scenari post-elettorali, il risultato delle urne polacche era la notizia più attesa nei corridoi delle istituzioni Ue.

E se da Palazzo Berlaymont la prudenza impone di non commentare, a cogliere subito al balzo l'occasione per celebrare il successo di Tusk e la voglia di «cambiamento» di Varsavia è il Ppe. «La maggioranza dei polacchi vuole una Polonia forte, stabile e orientata al futuro nel cuore dell'Ue.

Parole alle quali hanno fatto eco anche i Socialisti europei che, per bocca della presidente Iratxe Garcia Perez, hanno festeggiato la scelta dei cittadini polacchi per «una Polonia democratica, aperta ed europea» nella convinzione che l'Europa abbia bisogno di Varsavia al suo centro. Linee convergenti che, a otto mesi dalle Europee, sembrano far archiviare l'idea di un cambio di rotta del Ppe a favore dei Conservatori di Ecr, indeboliti dal risultato del partito conservatore e nazionalista Diritto e Giustizia (PiS), guidato da Jaroslaw Kaczynski, e del premier uscente Mateusz Morawiecki. Per il liberale di Renew Nicola Danti «la maggioranza europeista con popolari, centristi e sinistra» mostra che «il sovranismo è alle corde». E, dopo la sconfitta di Vox in Spagna, ha rimarcato l'eurodeputato, «Giorgia Meloni perde un altro fedele alleato».