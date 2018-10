Terrore a Pittsburgh, Pennsylvania, dove un uomo armato, bianco, con la barba e di corporatura robusta, ha fatto fuoco nella sinagoga “Tree of life" uccidendo 8 persone e ferendone molte altre tra le auqli anche tre agenti. Poi l'uomo si sarebbe arreso alla polizia. Si chiama Rob Bowers, bianco, 46 anni, noto alla polizia come antisemita. Secondo i media Usa è possibilwe che le vittime siano più di 8: era in corso una funzione religiosa e si calcola che all'interno della sinagoga ci fossero almeno 60 persone al momento del'attentato. L’uomo era armato fino ai denti. «Gridava "ebrei dovete morire"», hanno raccontato vari testimoni.

Lo sparatore è in custodia della polizia e avrebbe 46 anni. Indossava un paio di jeans e un giacchetto verde.

La sinagoga teatro della sparatoria, appartiene all'Albero della vita, storica congregazione ebraica del movimento conservatore, fondata in questa città nel 1846. Originariamente, riferisce il quotidiano israeliano Haaretz, la sinagoga si trovava in un edificio nel centro di Pittsburgh. Nel 1946 è stata costruita una nuova sinagoga, con una pietra angolare proveniente da Israele, su un terreno donato da un benefattore nella zona residenziale di Squirrel Hill.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 ottobre 2018

Il presidente Donald Trump sta seguendo gli eventi di Pittsburgh: «se siete nell'area di Squirrel Hill restate al riparo», ha scritto su Twitter. Questa di Pittsburgh è la 275esima sparatoria avvenuta nel 2018 negli Stati Uniti.

Sto seguendo gli svilippi - ha detto il presidente Usa - È una tragedia. È una cosa terribile questo odio in tutto il mondo. Il mondo è violento. Dobbiamo fare qualcosa. La polizia è stata stupenda. Dobbiamo indurire la pena di morte, chi fa questo a degli innocenti deve pagare l’estremo prezzo

Il presidente ha aggiunto che l’attacco contro la sinagoga non ha niente a che vedere con il controllo delle armi. Semmai - ha aggiunto - se ci fosse stata una guardia armata, questo non sarebbe successo

. Non è la prima volta che Trump sostiene che per difendersi da attacchi, scuole, luoghi di culto, luoghi pubblici, dovrebbero fornirsi di guardie armate.

«Come la maggior parte delle istituzioni religiose, la nostra porta era aperta». A dirlo ell'emittente Kdka, ancora molto scosso, è Michael Eisenberg, ex presidente della sinagoga teatro della sparatoria a Pittsburgh, sottolineando che non erano mai arrivate minacce contro la sua congregazione. In un giorno come questo, in cui si celebra lo shabbat, «la porta è aperta, c'è il servizio religioso, si può entrare liberamente, solo nei giorni delle festività più importanti c'è un servizio di sicurezza», ha aggiunto. I dirigenti della sinagoga avevano ricevuto un addestramento per situazioni di emergenza e, su consiglio delle forze di sicurezza, avevano installato sulle porte meccanismi di apertura per facilitare l'uscita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quartiere è chiuso, e gli abitanti sono stati invitati a restare in casa, chiudendo porte e finestre. In lock down anche la vicina Università Carnegie Mellon. ​Stato di allerta anche nelle altre principali città, a cominciare da New York, dove la polizia ha disposto una massiccia presenza di agenti.La sinagoga “Tree of life" è nota per le sue posizioni progressiste e i suoi impegni sociali. Oggi è sabato, la festa del riposo per gli ebrei, che la celebrano in sinagoga, come i cristiani celebrano la domenica in chiesa. Chiunque abbia sparato contro la sinagoga sapeva dunque di trovarla piena di persone in preghiera.Questo attacco arriva dopo altri due fatti che hanno preoccupato l’opinione pubblica: l’invio di 13 bombe a esponenti del partito democratico da parte di un simpatizzante di Donald Trump, e una sparatoria nel Kentucky, dove un bianco razzista ha ucciso due uomini di colore.».