Il Patriarca Kirill: «Giusto combattere la guerra, è contro la lobby gay occidentale»

Città del Vaticano – In Ucraina è in corso una guerra giusta – dal punto di vista morale - che serve per proteggere la regione del Donbass che da anni è attaccata dalle forze del male, da una specie di Anticristo che avanza e oscura i valori tradizionali cristiani. Dietro le quinte di tutto questo si muove potente la lobby gay. Il Patriarca di Mosca, Kirill ha manifestato oggi - in un discorso pubblico apparso sul sito ufficiale- questa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati