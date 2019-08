Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni del week end segno per segno. Bilancia vince in amore. Sagittario dubbioso

OROSCOPO DI PAOLO FOX

Siete pronti per il week end? Quasi, ma impossibile lanciarsi nel nostro relax senza aver letto l'che. Secondo l'astrologo di Rai2, quello che per molti sarà l'ultimo fine settimana di vacanza potrebbe premiare alcuni segni, rendendone pensierosi altri. «».È un momento in cui si può investire sul lavoro, ma sempre con un occhio al portafogli, perché la dissonanza di Saturno dice che certe situazioni sono in ritardo. Tutta la tua vita è in costruzione.Con questo Sole favorevole, certe trattative potrebbero concludersi positivamente. È un po' presto per parlare di lavoro? Per molti di voi la risposta è «No». Anzi, in questi giorni si può programmare un avvenire di successo.Il fatto che la Luna entri nel tuo segno in questo fine settimana dal un lato potrebbe essere un privilegio, dall'altro un problema. Perché fa riemergere tutte le tensioni e le problematiche nate negli ultimi mesi. Non è più possibile guardare da un'altra parte.Persone di cui ti fidavi, non sono più affidabili. In amore calma piatta. Però non è un oroscopo negativo, perché nei prossimi giorni potresti convalidare un'unione.Questo fine settimana può essere molto utile per te che vuoi vincere delle sfide, che vuoi riservare agli altri anche un po' di emozione. Potrebbe essere un buon modo per riversare all'esterno una certa aggressività che finora hai tenuto dentro di te.Nonostante il periodo sia buono, questo fine settimana si annuncia un po' agitato. O perché ci sono persone che remano contro di te oppure perché devi cercare di risolvere qualche dilemma. Ricordo che il calo fisico è dietro l'angolo. In amore c'è qualche dubbio da risolvere.Il week end annuncia un buon recupero, in questi tre giorni ci sarà qualche tormento in meno. L'amore premia. L'unico vero problema riguarda il lavoro, devi recuperare terreno e magari cercare qualcosa di nuovo. Ultimamente non ci sono state grandi soddisfazioni.Dal punto di vista emotivo, pratico e lavorativo ora inizia una grande crescita. E questo grazie al cambiamento del Sole. Nelle ultime 48 ore c'è chi ha avuto un problema, ma adesso con un briciolo di volontà si può recuperare.Attento alle persone che si rimangiano le parole. Se questa condizione riguarda l'amore oppure sei tu ad avere minore interesse nei confronti di una persona, devi stare attento. Questo fine settimana produce un effetto di "barriera insuperabile". Qualche dubbio in arrivo.Stai vivendo una fase di recupero. In quest'ultima parte di agosto, ma soprattutto agli inizi di settembre, tutti quelli che hanno buona volontà possono dare spazio a grandi progetti.Hai bisogno di libertà. Queste del week end sono tre giornate importanti per i rapporti interpersonali, per recuperare stima in se stessi, ma anche e soprattutto per vincere una sfida.Non sei Superman. Se negli ultimi giorni hai dato tanto, è probabile che tu debba rifiatare un po'. Questi tre giorni invitano alla cautela. In amore ci vuole un po' di attenzione, soprattutto se da tempo sei attratto da due persone.