Cosa dicono gli astri per la fine di febbraio e per il mese di marzo? L'oroscopo di Luca Nicolaj.

Ariete

Ti aspetta un periodo stimolante e vivace, specialmente a livello sociale. Le amicizie sono favorite, ma non solo, anche la vita sentimentale beneficia della configurazione. Dal 10 Mercurio si trasferisce nel tuo segno e ti regala una sorta di anticipo di primavera, che ti rende effervescente e irrequieta, curiosa di tutto.

Toro

È un periodo impegnativo, a livello professionale ti trovi a fare i conti con numerose pressioni e con incombenze che ti impediscono di mollare e pensare ad altro. Con Giove nel segno la fortuna è tua alleata e già da marzo inizi a sentirti più sicura, ma fino al 22 preparati a combattere per dare ascolto alle tue ambizioni.

Gemelli

Ti trovi alle prese con tendenze contrastanti, da un lato ti spronano e dall’altro sei frenata dal peso delle responsabilità, che rallentano molte cose. Ma hai energie inesauribili e gli ostacoli non fanno che stimolarti ad andare oltre. Dall’11 nel lavoro avrai una carta in più e la fortuna ti regala un piccolo successo.

Cancro

Tutto va per il meglio, procedi con fluidità e con una piacevole sensazione di fiducia e sicurezza, che ti consente di rilassarti e sorridere. Dal 10 qualcosa cambia, il desiderio di allacciare nuovi contatti e rimetterti in movimento ti stimola, aprendoti a opportunità interessanti rispetto alla dimensione professionale.

Leone

Fino al 22 la configurazione ti tiene un po’ sotto mira con un fuoco d’artificio di sfide, incontri e nuove opportunità che possono scombussolare un po’ il tuo equilibrio. Ma sei tu per prima che ti proponi di fare grandi cose, con la collaborazione assidua e insistente di numerosi pianeti assetati di novità e cambiamento.

Vergine

Non è un periodo in cui puoi permetterti di stare con le mani in mano, nel lavoro sei sollecitata in mille modi, invitata a uscire un po’ dall’abitudine e a tuffarti con energia in quello che ti sta a cuore. Dall’11 la vita affettiva si fa più ricca e generosa nei tuoi confronti, se cerchi un incontro renditi disponibile.

Bilancia

Per te è un periodo molto propizio, nel quale avrai modo di divertirti e cogliere l’aspetto più piacevole della vita. Sei più decisa e intraprendente, così diventa facile per te affermare il tuo punto di vista. Fino all’11 l’amore è favorito, approfittane se vuoi fare strage di cuori, anche perché il lato passionale prevale.

Scorpione

C’è qualcosa di faticoso per te in questo periodo, fino al 22 sei alle prese con ostacoli che ti danno filo da torcere e ti obbligano a tirare fuori risorse che non sei solita usare. Ma non tutto è così spinoso, ci sono anche molti fiori da raccogliere, per esempio in amore, dove ottieni risultati che aspettavi da tanto.

Sagittario

È vero che proprio in queste settimane gli ostacoli e le difficoltà con cui sei alle prese da circa un anno diventano più nitidi e ti obbligano a darti da fare. La differenza è che ora hai trovato la strada da seguire e difficilmente qualcosa riuscirà a fermarti. Dal 10 il buonumore cambia a tuo favore le regole del gioco.

Capricorno

Sei alle prese con una serie di questioni relative al tuo futuro, diventa importante decidere su cosa investire le tue energie. Anche a livello economico questo è un passaggio importante e hai tempo fino al 22 per chiarirti e muoverti di conseguenza. Forte la spinta al divertimento e alla socialità, lascia spazio all’amore!

Acquario

Sei indubbiamente la regina di questo periodo, hai a disposizione risorse fantastiche che investi in maniera forse un po’ caotica. Approfitta in particolar modo della presenza di Venere nel tuo segno fino all’11, il suo prezioso aiuto non si limita all’amore… E in compagnia di Marte contribuisce a renderti più combattiva.

Pesci

Con l’arrivo di Mercurio domani, inizia una fase vivace e allegra, si moltiplicano i contatti e ti muovi con dinamismo, spinta da un’energia leggera che favorisce le soluzioni. In queste settimane scopri improvvisamente di avere degli alleati più che validi e quelli che sembravano limiti rivelano le loro qualità positive.