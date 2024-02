Pensioni, come cambiano gli importi a marzo e aprile tra addizionale comunale, rivalutazione e taglio dell'Irpef

A marzo alcuni cedolini della pensione stanno per cambiare. Nei comuni in cui è aumentata l'addizionale comunale, infatti, inizierà ad essere applicato l'acconto sull'Irpef comunale, facendo scendere gli importi. In ogni caso fin da gennaio le pensioni sono aumentate del 5,4% con la rivalutazione all'inflazione, da aprile si applicheranno le nuove aliquote Irpef e a fine anno arriverà un conguaglio pari allo 0,3% per ogni mese. Il tasso di inflazione definitivo del 2023, infatti, è pari al 5,7%, quindi a dicembre i pensionati dovranno ricevere quanto gli spetta. Vediamo però nel dettaglio cosa cambia a marzo per i pensionati e quanto è valsa la rivalutazione nel cedolino.

