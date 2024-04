Pensioni di maggio, ufficiali le date dei pagamenti. Come successo ad aprile, quando il primo giorno del mese era un festivo, anche a maggio gli assegni non verranno erogati in occasione della festa dei lavoratori. Per accrediti e i prelievi in contanti delle pensioni di maggio 2024 bisognerà aspettare il prim giorno bancabile del mese, cioè giovedì 2 maggio.