Oligarchi russi, chi sono le mogli dal patrimonio milionario: modelle o amiche di università, qualcuna dalle sanzioni ci ha guadagnato

Gli oligarchi russi sono nel mirino. Ventisei i mega-miliardari, colpiti dalle misure decise dall'Europa contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, con beni sequestrati in Italia ma anche in altri Paesi europei. Magioni in Sardegna, Como e Toscana, ma anche yacht in Francia e Liguria. Con loro, però, c’è anche un mondo di "figli di" e "mogli di" fedelissimi, dentro e fuori dal perimetro delle sanzioni, che in queste settimane sono al centro delle attenzioni. Chi sono le mogli (o ex mogli) dei magnati russi? E cosa cambierà per il loro patrimonio personale?

APPROFONDIMENTI MONDO Oligarchi russi, chi sono le mogli IL CASO Zelensky, la villa da 4 milioni a Forte dei Marmi messa in vendita?... KIEV Ucraina, morto il sindaco di Gostomel. «Ucciso dai russi mentre... IL CASO Oligarchi russi, hotel da 100 mila euro a settimana e materassi...

Oligarchi russi, chi sono e perché si chiamano così: molti ora portano i loro beni a Dubai

Marina Mordashov

Qualcuna, strano ma vero, dalle sanzioni sembrerebbe persino averci guadagnato. Come Lady M, Marina Mordashov, terza moglie di Alexei Mordashov, la prima nella lista Forbes della Russia. Secondo alcuni Marina era una modella, secondo altri una cameriera. A lei è dedicato lo yacht Lady M, di 65 metri, sequestrato a Imperia al presidente del gruppo siderurgico russo Severstal che, secondo il Guardian Mordashov, è l'uomo più ricco di tutta la Russia. Il valore dello yacht è stimato in circa 65 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Alexei Mordashov ha trasferito a sua moglie il controllo di una partecipazione di 1,1 miliardi di dollari in una compagnia mineraria. Marina Aleksandrovna Mordashova è diventata "una persona con un controllo significativo" di Nordgold lunedì, secondo i documenti britannici di questa settimana inclusi nel rapporto di Bloomberg. Secondo i documenti, Mordashova detiene ora tra il 50 e il 75% dei diritti di voto in Nordgold. Mordashov, la persona più ricca della Russia, secondo Forbes, si è dimesso dalla carica di direttore di Nordgold martedì, affermano i documenti. Ora detiene fino alla metà delle azioni di Nordgold, affermano i documenti.

Oligarchi russi, "congelato" lo yacht "Lady M" di Mordaschov: valore stimati 65 milioni di euro

Irina Usmanov

Alisher Usmanov - re dei fertilizzanti con interessi in svariati settori di business - è stato azionista importante della squadra di calcio dell'Arsenal e fino a ieri, sponsor di riferimento dell'Everton. Sua moglie è l'ex ginnasta ebrea Irina Aleksandrovna Viner, con cui è sposato dal 1992. Irina è capo allenatore della nazionale russa di ginnastica ritmica, presidente della Federazione Russa di Ginnastica Ritimica, anche ex vice presidente della Federazione Internazionale di Ginnastica. La coppia non ha figli biologici ma Usmanov ha cresciuto il figlio della moglie, Nathan, che è diventato un investitore immobiliare. Mercoledì sera, Forbes ha riferito che il superyacht Dilbar di Usmanov da 600 milioni di dollari, 84 membri di equipaggio a tempo pieno che contiene la più grande piscina coperta installata su un superyacht, è stato sequestrato dalle autorità tedesche ad Amburgo.

Gi Usmanov possiedono la villa Tudor Sutton Place di 120 ettari (300 acri) nel Surrey, acquistata per 10 milioni di sterline nel 2004. E Nel 2008 hanno acquistato Beechwood House, una proprietà di 4,5 ettari (11 acri) di terreno nel sobborgo londinese di Highgate dallo sceicco qatariota Hamad bin Khalifa Al Thani per 48 milioni di sterline. Secondo quanto riferisce il Mail sembra che il magnate abbia provato a vendere questa villa prima che il governo britannico gli imponesse sanzioni. Ma i tentativi di Usmanov sembrano essere falliti dopo che il governo ha rivelato che la proprietà era tra i suoi beni. Usmanov possiede anche una proprietà di 12 ettari a Mosca e una villa sull'isola italiana della Sardegna.

Olga Shuvalov

E' la moglie dell'ex vicepremier Igor Shuvalov. Fu durante i suoi anni da studentessa che Olga, 56 anni, conobbe Igor. Si sposarono nel 1992. Insieme hanno 4 figli. È stata una figura importante d'affari impegnata nella vendita di immobili nell'attività offshore dello Skolkovo Innovation Center e nella negoziazione di azioni di società russe di materie prime. La famiglia Shuvalov ha una casa in Austria e un appartamento nel Regno Unito.

Secondo la dichiarazione del 2012 depositata e pubblicata sul sito web del governo della Federazione Russa, Igor Shuvalov è il membro più ricco del governo. Il suo reddito era di 226.386.929 rubli. Nello stesso anno sua moglie Olga ha guadagnato 1.927.958,61 di euro.

Ekaterina Potanina

Nel 2014, dopo uno scandaloso divorzio, Vladimir Potanin (secondo nella lista di Forbes della Russia) ha celebrato un matrimonio con Catherine. La loro storia d'amore in ufficio divenne la ragione del divorzio dalla loro prima moglie. Catherine non è affatto una bambola glamour, non le piacciono molti cosmetici e gioielli. Una donna intelligente e di successo che, ancor prima di incontrare Potanin, era ferma in piedi ed era finanziariamente indipendente.

Larisa Alekperova

La moglie del presidente di Lukoil Vagit Alekperov (il quarto posto nella lista di Forbes della Russia) è con lui da molti anni, da quando non aveva ancora nulla. Ha dato alla luce un figlio, Yusuf, che ha seguito le orme di suo padre.Larisa ama viaggiare, ama il calcio, è tifosa dello Spartak, il cui attuale proprietario è suo marito. L'hobby più grande è collezionare banconote e monete rare. Il suo hobby è una delle tre più grandi collezioni numismatiche del paese.

Lyudmila Mikhelson

Leonid Mikhelson (quinto posto nell'elenco Forbes della Russia) ha incontrato sua moglie durante gli anni della scuola. Nel loro ultimo anno di college, si sono sposati. Lyudmila ha dato alla luce una figlia, Victoria, che gestisce la galleria Samara ed è a capo della fondazione di beneficenza.Lyudmila non è una persona pubblica, non partecipa a eventi sociali, vive in Inghilterra.

Le ex mogli di Abramovich

Abramovich, l’imprenditore miliardario ex proprietario del Chelsea, ha sette figli e tre matrimoni alle spalle. Il suo primo matrimonio è stato nel 1987 con Olga Yurevna Lysova ed è finito con una separazione avvenuta nel 1990. Con la seconda moglie Irina Malandina, dalla quale ha divorziato nel 2007, ha avuto cinque figli (Ilya, Arina, Sofia, Arkadiy e Anna). La famiglia di Irina viveva modestamente. I genitori lavoravano come camerieri. A due anni, la ragazza è rimasta senza padre, quindi non è stato facile per la mamma crescere un figlio da sola. A ventitré anni, la ragazza, grazie all'aiuto di sua zia, riuscì a trovare un lavoro come hostess su compagnie aeree internazionali. Il suo divorzio con Abramovich nel 2007 è stato uno dei più costosi di sempre: 300 milioni di dollari. Oltre agli assegni di mantenimento per gli eredi. Irina ha ottenuto quasi sei miliardi di sterline, metà del patrimonio immobiliare dell'ex coniuge nel Regno Unito, un castello francese. Può usare indefinitamente lo yacht Pelorus e il jet privato Boeing-737. Grazie alla "dote" ricevuta la donna era nella lista delle spose inglesi benestanti. Ha diversi luoghi di residenza: Londra, il sud della Francia, la Svizzera e la Russia.

Roman si è poi sposato per la terza volta nel 2008 con Daria Zhukovacon, ma si è divorziato nel 2018. Anche con lei ha avuto altri due figli, Aaron Alexander e Leah Lou.

Katerina Peskova

Ha 45 anni ed è l'ex moglie di Dmitry Peskov, il portavoce di Putin. E' una studiosa di filologia e con la figlia Elizaveta Peskova, 24 anni, abita in una lussuosa casa di quattro piani con vista sull’Arco di Trionfo, intestata alla loro società francese Sirius. Elizaveta è stata stagista all’Europarlamento del deputato francese Aymeric Chauprade, ex Front National. Entrambe russe, vivono a Parigi dal 2012. Elizaveta e la madre hanno postato una story su Instagram con lo schermo nero e l’hashtag #noallaguerra.

Valentina Petrovna

Valentina Petrovna, 83 anni, residenza a Mosca a pochi minuti dalla Piazza Rossa, è la madre di Oleg Deripaska, il re dell’alluminio, tra i finanzieri più vicini a Putin. Il figlio le ha «venduto» una società in Costa Azzurra, la Sci Winberg, titolare di una villa a St Tropez: valore imprecisato ma gigantesco visto che solo la ristrutturazione è costata 15 milioni. La mamma ha pagato la villa 1.509,75 euro: un affarone o una compravendita fittizia. Buona parte del patrimonio di Oleg è intestato alla madre e al cugino Pavel Ezubov. Come Villa Walkirie a Porto Cervo, uno spettacolo di 2.900 metri quadrati. Pochi giorni fa Deripaska su Telegram ha chiesto la fine della guerra.

Svetlana Abramov



È la moglie di Alexander Abramov, presidente e azionista di Evraz, uno dei maggiori produttori di acciaio al mondo. Si sono conosciuti quando erano entrambi studenti all'università di fisica. Insieme hanno 3 figli (Yegor Abramov, Natalya Abramova, Alexander jr Abramov). Alla famiglia Abramov è stato sequestrato il mega yacht Titann da 100 milioni di dollari. Ma un modo per fare le vacanze lo troveranno sicuramente, visto il patrimonio da 5,8 miliardi del marito.

Elena Perminova

Il suo ultimo post su Instagram è una pagina nera con la didascalia: Molto spaventoso.. VOGLIAMO LA PACE!!!!. Elena, detta Lena, 2,4 milioni di follower, è sposata con Alexander Lebedev, 57 anni. Presidente del Consiglio di Amministrazione "National Reserve Corporation", co-proprietario di diverse condizioni giornali: 400 milioni di dollari (188 posto della classifica Forbes' 200 più ricchi uomini d'affari della Russia "). Ha 4 figli.

Sandra Melnichenko

A lei è dedicata l’imbarcazione da 460 milioni di dollari del marito, l'oligarca russo Andrey Melnichenko. “Sailing Yacht A è lo yacht privato a vela più grande del mondo (143 metri di lusso). Aleksandra Nikolic è una ex modella e cantante pop. Il marito, oligarca dell'energia e filantropo, è uno degli uomini più ricchi della Russia e del mondo. Appassionato di barche, se le fa disegnare da Philippe Starck.

Aleksandra ha incontrato Andrey Melnichenko nel sud della Francia nel 2003. Si sono sposati nel settembre 2005 sulla Costa Azzurra. Whitney Houston e Christina Aguilera avrebbero dovuto esibirsi all'evento. Secondo quanto riferito, Jennifer Lopez si è esibita alla festa del suo trentesimo compleanno.