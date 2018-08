Diciotti, il pm: «Sulla nave quasi tutti malati di scabbia»

LEGGI ANCHE

A bordo della nave Diciotti «ho constatato che sono quasi tutti affetti da scabbia. Una realtà devastante». Ma sulla vicenda non c'è nessuno scontro tra la magistratura e la politica. «Assolutamente no. Per fare un'ispezione era tecnicamente necessaria l' apertura del fascicolo per sequestro di persona e arresto illegale.Ma la valutazione tecnico giuridica e l'individuazione degli eventuali responsabili è complessa e mi riservo ogni ulteriore decisione da adottare dopo le indagini che ho delegato alla Guardia costiera». Lo dice, intervistato dal 'Corriere della Serà. il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio.«La politica e l'alta amministrazione sono libere di prendere le scelte che ritengono opportune. Alla magistratura resta la valutazione giuridica di quanto avviene, su sfere e ambiti diversi - spiega - Ovviamente qualsiasi limitazione della libertà personale deve fare i conti con norme e regole della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della Costituzione, del Codice penale e del Codice di procedura penale. Non si scappa».«Io non posso interferire nelle scelte operative dei ministri anche perché eventuali valutazioni penali sarebbero di competenza del Tribunale dai ministri - chiarisce ancora Patronaggio - Quindi, nessuna interferenza nei confronti della politica».