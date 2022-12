Influenza, 40mila pugliesi a letto con il virus. Più colpiti i bambini

Sono circa 40mila i pugliesi costretti a letto dall’influenza “australiana” nell’ultima settimana. Il dato è emerso dal secondo report elaborato dall’Osservatorio Epidemiologico della Regione Puglia in seguito al monitoraggio della settimana dal 5 all’11 dicembre.

Puglia in fascia arancione





Ad oggi, in Puglia l’attività dei virus influenzali presenta una incidenza pari a 11,28 casi per 1.000 assistiti. Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a 39.826, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 185.782. Quattro anche i casi gravi: una bambina di cinque anni, e 3 adulti, di cui uno deceduto. Numeri che collocano la Puglia nella fascia d’intensità media (arancione). Dati alla mano, il livello di epidemia registrato nella nostra regione è in linea con quello delle altre regioni dell’Italia Meridionale ed inferiore rispetto a quello delle regioni Centro-Settentrionali.

Più colpiti i bambini



Tra le fasce d’età la più colpita è quella pediatrica, in particolare i bambini di età compresa tra 0 e 4 anni. Nel dettaglio l’incidenza per fascia d’età, tra i 0 e 4 anni è pari a 33,12 casi per mille assistiti; tra i 5-14 anni, incidenza pari a 21,29 casi per mille assistiti; tra i 15-64 anni, incidenza pari a 9,17 casi per mille assistiti; e negli over64, l’incidenza è pari a 5,2 casi per mille assistiti.