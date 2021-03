Covid, anticorpi monoclonali, arrivate 150 mila dosi: «Guariscono 3 malati su 4»

Sono arrivati ieri in buona parte d’Italia gli anticorpi monoclonali, le dosi di quel farmaco che ha rimesso in piedi in due giorni l’ex presidente Donald Trump e sul quale è partita ufficialmente la sperimentazione negli ospedali del nostro paese. L’approvvigionamento è uno dei primi atti ufficiali del commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo, e rappresenta un importante punto di svolta nella terapia contro il virus

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati