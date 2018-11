Il 118 sta soccorrendo una decina di persone, una sola delle quali, un uomo di 58 anni, è stato trasportato in codice giallo per una sospetta frattura a una gamba. La maggior parte dei pazienti trattati però lamentano mal di schiena o cervicale e contusioni lievi.

due automediche. Tra i «contusi ci sono anche alcuni bambini» dato anche l'orario di avvio verso le scuole. Gli accertamenti sulla dinamica sono a carico della Polmetro della Polizia di Stato.

inalla fermatadellaL'incidente è avvenuto alle 8.05.Diverse persone, alcune decine, sono rimaste ferite alla fermata delladellache arriva fino a Rho. La circolazione è rimasta bloccata per circa due ore e al momento - come comunicato da Atm in un tweet - sta lentamente tornando alla normalità.L'è stato probabilmente causato da una brusca frenata dovuta ad un calo di tensione del convoglio.Ci sonoo contuse, sul posto le ambulanze del 118.Altre persone hanno preferito non essere soccorse dai medici giunti sul posto a bordo di sei ambulanze eMolti passeggeri sono rimasti bloccati in attesa dei convogli sulla banchina.