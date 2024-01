Salvini "sbaglia" a mettere le catene da neve all'auto (a trazione posteriore): ma è un falso. Video

“Salvini mette le catene alle ruote anteriori della Tesla”, auto a trazione posteriore. Il video fa il giro del web e in poche ore diventa virale. Non basta: il video, che ridicolizza il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, è stato ripostato e ripreso su vari canali social generando una serie di commenti ironici e derisioni nei confronti di un finto minisitro leghista..

Già, perché il video è un falso, una fake news di quelle create - probabilmente ad hoc - per mettere in ridicolo un personaggio pubblico, in questo caso il leader della Lega Matteo Salvini.

Il video "falso"

Nel video falso si vede un finto Salvini che, dopo aver montato le catene da neve all'auto, una Tesla a trazione posteriore, risale in auto cercando di partire sulla strada innevata evidentemente senza alcun risultato con tanto di commenti audio in sottofondo.

A svelare la falsità del video non solo il sito bufale.net ma lo stesso ministro sul suo profilo instagram.

«Si inventano pure video-fake pur di attaccare me e la Lega.

Tra l’altro, non ho mai avuto o guidato una Tesla», dichiara divertito Salvini sui social.