Puglia termometro a 20 gradi, ma dal 15 novembre scatta l'obbligo di catene o pneumatici da neve

Obbligo di catene o pneumatici invernali anche in Puglia. Ma le temperature sono ancora (quasi) estive con la colonnina di mercurio che anche per i prossimi giorni è ferma ai 20 gradi. Anas ricorda che a partire da martedì 15 novembre e fino al 15 aprile 2023 sarà in vigore l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

La norma

L'ordinanza è emanata nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la circolazione stradale (Codice della Strada) e fin qui tutto normale. Ma il meteo, in particolare quest'anno, sembra non andare di pari passo con le norme vigenti. Allerta meteo a parte, e solo per pioggia e vento, difficile che la Puglia si svegli sotto una coltre di neve bianca tale da utilizzare le catene per muoversi in lungo e in largo nella penisola.

La lista delle strade

strada statale 100 Di Gioia Del Colle dal km 12,700

strada statale 17 Dell'Appennino Abruzzese Ed Appulo Sannitico

strada statale 170 Dir./A Di Castel Del Monte

strada statale 172 Dei Trulli

strada statale 17 Var Variante Di Volturara

strada statale 272 Di S. Giovanni Rotondo

strada statale 369 Appulo Fortorina

strada statale 655 Bradanica

strada statale 692 Tangenziale Ovest Di Lucera

strada statale 693 Dei Laghi Di Lesina E Varano

strada statale 7 Via Appia

strada statale 7 Racc./Ter

strada statale 750 Della Foresta Umbra

strada statale 89 Garganica

strada statale 90 Delle Puglie

strada statale 93 Appulo Lucana

strada statale 96 Barese

strada statale 99 Di Matera



L'obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale, ha validità anche al di fuori dei periodi indicati in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio e riguarda tutti i veicoli a motore, ad esclusione di ciclomotori e motocicli.