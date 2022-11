Familiari in catene, condannato lo "zio orco"

Quindici anni e quattro mesi di carcere. Questa la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Taranto allo "zio orco" finito sotto processo per le botte e i maltrattamenti inflitti ai nipoti e alla sorella. La Corte, infatti, ha chiuso il primo grado di giudizio per il cinquantenne residente in una cittadina della provincia di Taranto arrestato ad aprile dello scorso anno dagli investigatori della squadra Mobile di Taranto. L'imputato è stato condannato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. In diversi casi avrebbe legato le vittime ai loro letti con le catene.

Le accuse

Il cinquantenne era finito sotto processo per aver maltrattato la sorella e il nipote disabile, rispettivamente di 53 e 28 anni, e successivamente una nipote di 25 anni. Stando alle imputazioni, per anni l'uomo avrebbe percepito le pensioni di invalidità dei familiari sottoponendoli a vessazioni. La donna sarebbe stata legata al letto con una catena e costretta a utilizzare un water da campeggio.

L'arresto

Il caso è venuto fuori grazie alle rivelazioni fatte dalla nipote di 25 anni. La ragazza, infatti, dopo tredici anni vissuti in una struttura è tornata nella casa di famiglia e ha scoperto i comportamenti dello zio. A quel punto si sarebbe ribellata diventando anche lei un bersaglio. La giovane sarebbe stata legata con una catena al letto, picchiata più volte e insultata continuamente. In un'occasione l'uomo avrebbe tentato di darle fuoco, dopo averla cosparsa di benzina. Alla fine la 25enne ha raccontato tutto ai poliziotti. Ad aprile dello scorso anno l'uomo è stato arrestato. I terribili dettagli della vicenda hanno attirato sul caso l'attenzione delle televisioni nazionali e da quel momento l'uomo è diventato per tutti lo "zio orco". Per lui ora è arrivata la pesante condanna decretata dalla Corte d'Assise.