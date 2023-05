Marco Sacco, chef stellato a processo: vongole avariate al matrimonio, 75 invitati intossicati

A processo lo chef stellato Marco Sacco, del ristorante Piccolo Lago di Mergozzo (nel Verbano-Cusio-Ossola), e la direttrice di sala Raffaella Marchetti. Si è conclusa con un rinvio al 20 dicembre l'udienza odierna del processo, in corso al tribunale di Verbania, che vede i due imputati accusati di lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive: in seguito a un banchetto nuziale organizzato il 10 luglio 2021 nel ristorante affacciato sul lago di Mergozzo e premiato con due stelle Michelin, circa 75 invitati avevano patito un'intossicazione alimentare.

Invitati intossicati, i sintomi

Nausea, vomito, dissenteria e crampi addominali, questi i sintomi accusati da una parte dei commensali, alcuni dei quali si erano rivolti al pronto soccorso.

Vongole non trattate

Secondo l'accusa, però, nella scheda tecnica del prodotto vi sarebbero state delle indicazioni più stringenti riguardanti l'utilizzo delle vongole. Ma - ribatte Ferrero - quella stessa scheda «non era in possesso del ristoratore, cui arriva soltanto il prodotto con l'etichetta». Nell'udienza odierna in camera di consiglio, al termine della quale è stato disposto il rinvio della discussione al 20 dicembre, è stato esaminato un teste, rappresentante dell'azienda importatrice delle vongole. Nel processo si sono costituite una cinquantina di parti offese. Sono state avanzate richieste di risarcimento per diverse decine di migliaia di euro.